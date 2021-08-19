Безбородова приняла сына Пьехи за ребёнка из неблагополучной семьи

Супруга футбольного судьи Ирина Безбородова объяснила, что наследник Стаса Пьехи вёл себя невоспитанно, поэтому она запретила своему сыну дружить с ним.

Ирина Безбородова, которую обвиняют в избиении сына Стаса Пьехи, отметила, что ребёнок вёл себя нагло. Женщина уверяет, что не знала, что мальчик — отпрыск знаменитой фамилии. Она приняла Петю за ребёнка из неблагополучной семьи.

Безбородова пришла к такому выводу, потому что Петя, по её словам, заходил в чужие дома и просил еду.

Женщина объяснила, что с терпением относилась к его визитам, но, когда мальчик испортил бассейн, это вывело ее из себя. Жена спортивного судьи по-прежнему уверяет, что не била ребёнка, а просто вела его за руку к родителям.

"Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в поселке произошел инцидент: Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в красной краске. Своему сыну Грише я запретила дружить с Петром", — цитирует слова Безбородовой телеканал "Россия-1".

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