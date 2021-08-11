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В Сети появилось видео инцидента с участием сына Стаса Пьехи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

С появлением нового видео с камер видеонаблюдения история с "избиением" сына Стаса Пьехи предстаёт в ином свете. Есть подозрение, что родственники мальчика Пети сильно преувеличили степень причинённого вреда ребёнку. Кроме того, видно, что шалости мальчика зашли слишком далеко.

В Сети появилось видео инцидента с участием сына Стаса Пьехи

Громкий скандал с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи принял неожиданный оборот.

Издание Piter.TV разместило видео с камер наружного видеонаблюдения.

Запись заставляет сомневаться в том, что мальчика действительно жестоко избили. Ранее родственники ребёнка заявляли, что Петя получил черепно-мозговую травму. По словам матери мальчика, она может документально доказать причинённый ребёнку вред.

Ни одна из пяти камер на территории дачи не запечатлели момент избиения. На видео можно заметить, что после потасовки мальчик продолжал активные игры.

Судя по кадрам, ребёнок целенаправленно длительное время стремился повредить бассейн. После очередного "покушения" на имущество к мальчику подошла соседка Ирина Безбородова, которую винят в избиении ребёнка. Женщина выразила своё недовольство словесно. Петя находился на участке, когда бассейн сдували.

Когда приехала "скорая", медики провели в доме около 20 минут, но уехали без ребёнка. По словам очевидца, после инцидента Петя бегал.

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Неожиданный поворот в истории с избиением сына Стаса Пьехи
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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