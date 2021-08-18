EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Горбачёв назвал единственно правильный путь развития России
Постпред США при ООН о хаосе в аэропорту Кабула: "Друзья не висят на самолётах"
Пентагон рассказал о сотрудничестве "Талибана"* и "Аль-Каиды"*
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Эксперт: "договорняк" США и талибов* в Афганистане угрожает России
Эксперт: талибы не боятся Америку, управляемую Байденом
Трамп сравнил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России
Экс-супруг Бородиной рассказал о своей зависимости
Путь в Китай и обратно стал короче и дешевле - мост через Амур достроен

Синди Кроуфорд показала сногсшибательную фигуру в купальнике

Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезда мирового модельного бизнеса Синди Кроуфорд устроила жаркую фотосессию у бассейна.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд в свои 55 лет выглядит идеально. Знаменитость по праву считается одной из красивейших женщин мира.

Синди периодически радует свою интернет-аудиторию снимками, доказывающими, что она нисколько не утратила своей красоты и шарма.

На этот раз Кроуфорд в своём Instagram-аккаунте разместила фотографию с отдыха.

Модель расположилась на краю голубого бассейна, опустив руку в копну длинных волос. На женщине — чёрный слитный купальник. Образ получился завораживающим и изысканным.

"У бассейна. Подпитываюсь этим", — написала Синди под фотографией, которая набрала более ста тысяч лайков.

Звезда ранее рассказывала о том, как ей удаётся так блестяще выглядеть. Синди отказалась от жирного, сладкого и соленого. Она исключила из рациона также хлеб и любую выпечку. При этом Кроуфорд, когда отдыхает с семьёй, раз в неделю позволяет себе съесть что-нибудь из запретного списка.

"Если я хочу мороженое — я его съем. Но съем чуть-чуть, а не целое ведерко", — объяснила звезда в одном из интервью.

Поклонники забросали модель комплиментами.

"По-прежнему супермодель";

"Совершенно потрясающая";

"Прекрасная и душой и телом";

"Натуральная красота и никаких фильтров";

"Топ-модель навсегда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Синди Кроуфорд
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Эксперт: "договорняк" США и талибов* в Афганистане угрожает России
Эксперт: талибы не боятся Америку, управляемую Байденом
Трамп сравнил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России
Экс-супруг Бородиной рассказал о своей зависимости
Путь в Китай и обратно стал короче и дешевле - мост через Амур достроен
Решение о замене паспортов смарт-картами в РФ могут принять до конца года
Шойгу назвал причину гибели человечества. Спойлер: это не война
Загородний: Меркель приедет в Киев после позорного визита к Путину - зачем?
На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Андрей Мартынюк Зеленский: "Крым — мой, я там был!" Андрей Мартынюк Усам Оздемиров Национальные чемпионы: смогут ли вырасти "единороги" из российских "газелей" Усам Оздемиров Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова
Мир. Новости мира
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Мир. Новости мира
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников