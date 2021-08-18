Синди Кроуфорд показала сногсшибательную фигуру в купальнике

Звезда мирового модельного бизнеса Синди Кроуфорд устроила жаркую фотосессию у бассейна.

Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд в свои 55 лет выглядит идеально. Знаменитость по праву считается одной из красивейших женщин мира.

Синди периодически радует свою интернет-аудиторию снимками, доказывающими, что она нисколько не утратила своей красоты и шарма.

На этот раз Кроуфорд в своём Instagram-аккаунте разместила фотографию с отдыха.

Модель расположилась на краю голубого бассейна, опустив руку в копну длинных волос. На женщине — чёрный слитный купальник. Образ получился завораживающим и изысканным.

"У бассейна. Подпитываюсь этим", — написала Синди под фотографией, которая набрала более ста тысяч лайков.

Звезда ранее рассказывала о том, как ей удаётся так блестяще выглядеть. Синди отказалась от жирного, сладкого и соленого. Она исключила из рациона также хлеб и любую выпечку. При этом Кроуфорд, когда отдыхает с семьёй, раз в неделю позволяет себе съесть что-нибудь из запретного списка.

"Если я хочу мороженое — я его съем. Но съем чуть-чуть, а не целое ведерко", — объяснила звезда в одном из интервью.

Поклонники забросали модель комплиментами.

"По-прежнему супермодель"; "Совершенно потрясающая"; "Прекрасная и душой и телом"; "Натуральная красота и никаких фильтров"; "Топ-модель навсегда".

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