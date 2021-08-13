Александр Васильев объяснил, о каких содержанках мечтают мужчины

По словам ведущего "Модного приговора" Александра Васильева, идеальным примером женщины, достойно того, чтобы её обеспечивал богатый кавалер, является актриса Олеся Судзиловская.

К такому выводу историк моды пришёл, внимательно изучив гардероб артистки. Председатель "модного суда" отметил, что Судзиловская блещет прекрасным вкусом, имеет свой индивидуальный стиль. Он также восхитился её сногсшибательной внешностью, над которой не властен возраст.

"Вы посмотрите, какой у нее шикарный гардероб! Олеся выглядит, как красавица и миллиардерша. В мае у актрисы был день рождения. Ей исполнилось 47 лет", — цитирует слова специалиста в области моды Пятый канал.

Васильев объяснил, что особый шарм актрисе придают смелые и откровенные наряды. Она умеет с королевским достоинством носить платья-мини, глубокое декольте, изысканные и благородные ткани.

"Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале… Все наряды у нашей героини зачетные, все сумочки дорогущие, все бриллианты преогромные, вся обувь супергламурная", — отметил Васильев.

В качестве примера женщины, обладающей непревзойдённым чувством стиля, эксперт моды отметил также Ренату Литвинову.

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