Александр Васильев был замечен в Калининграде с некой Марго

Ведущего шоу "Модный приговор" Александра Васильева заподозрили в романе с юной красоткой.

Историк моды сейчас путешествует по Калининградской области.

В своём Instagram-аккаунте Васильев разместил несколько снимков, на которых он запечатлён с очаровательной молодой спутницей. Девушка на фото нежно обнимает звезду ТВ и трогательно засыпает на плече у Васильева в туристическом автобусе.

"Калининградские каникулы с прекрасной Марго!" — подписал фото эксперт "модного суда".

Подписчики попытались выяснить, кем приходится Васильеву его спутница, однако историк моды предпочитает хранить интригу.

"Марго — дама сердца?"; "Бедные поклонницы! Вы их заинтриговали. Теперь они изведутся от любопытства. Браво!"; "Это любовь, рада за вас"; "Вы с ума сошли! Дамы ведь Вам этого не простят!" — комментировали снимки подписчики Васильева.

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