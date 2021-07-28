Ведущего шоу "Модный приговор" Александра Васильева заподозрили в романе с юной красоткой.
Историк моды сейчас путешествует по Калининградской области.
В своём Instagram-аккаунте Васильев разместил несколько снимков, на которых он запечатлён с очаровательной молодой спутницей. Девушка на фото нежно обнимает звезду ТВ и трогательно засыпает на плече у Васильева в туристическом автобусе.
"Калининградские каникулы с прекрасной Марго!" — подписал фото эксперт "модного суда".
Подписчики попытались выяснить, кем приходится Васильеву его спутница, однако историк моды предпочитает хранить интригу.
"Марго — дама сердца?";
"Бедные поклонницы! Вы их заинтриговали. Теперь они изведутся от любопытства. Браво!";
"Это любовь, рада за вас";
"Вы с ума сошли! Дамы ведь Вам этого не простят!" — комментировали снимки подписчики Васильева.
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