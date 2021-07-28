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Александр Васильев был замечен в Калининграде с некой Марго

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущего шоу "Модный приговор" Александра Васильева заподозрили в романе с юной красоткой.

Александр Васильев был замечен в Калининграде с некой Марго

Историк моды сейчас путешествует по Калининградской области.

В своём Instagram-аккаунте Васильев разместил несколько снимков, на которых он запечатлён с очаровательной молодой спутницей. Девушка на фото нежно обнимает звезду ТВ и трогательно засыпает на плече у Васильева в туристическом автобусе.

"Калининградские каникулы с прекрасной Марго!" — подписал фото эксперт "модного суда".

Подписчики попытались выяснить, кем приходится Васильеву его спутница, однако историк моды предпочитает хранить интригу.

"Марго — дама сердца?";

"Бедные поклонницы! Вы их заинтриговали. Теперь они изведутся от любопытства. Браво!";

"Это любовь, рада за вас";

"Вы с ума сошли! Дамы ведь Вам этого не простят!" — комментировали снимки подписчики Васильева.

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Александр Васильев: закат Европы, победа мусульманской моды, геи в индустрии
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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