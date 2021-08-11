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Анастасия Стоцкая отправилась на Мальдивы с новым возлюбленным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая ранее скрывала от поклонников крах своего брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном. В последнее время певицу часто видят в компании коллеги по мюзиклам Александром Казьминым. Несколько дней назад пара отправилась отдыхать на Мальдивы.

Анастасия Стоцкая отправилась на Мальдивы с новым возлюбленным

Анастасия не спешит заявлять о своих отношениях с Казьминым, поэтому поклонники исполнительницы только гадают, что связывает пару — любовь или дружба.

"Пока не готова ничего комментировать, я на отдыхе!" — цитирует слова Стоцкой "СтарХит".

Журналисты издания попросили 38-летнюю певицу прокомментировать слухи о романе с коллегой, однако Анастасия предпочла сохранить свои личные отношения в тайне.

Александр Казьмин пишет в адрес Стоцкой милые посты в Instagram, уверяя, что Анастасия положительно на него повлияла.

"Почему взрослые люди в отличие от детей плохо умеют ездить на санках по горке жизни. Половина тормозит и пытается залезть назад, пугаясь старости и смерти, половина едет по горке — кто боком, кто задом, и лишь единицы несутся с удовольствием на санках по жизни вниз, вызывая бурное осуждение окружающих, что так ездить (жить) нельзя", — пишет 32-летний артист в своём микроблоге.

С Абгаряном Стоцкая состояла в браке почти девять лет. Экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения ради сына и дочери.

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Анастасия Стоцкая - "Прикольная"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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