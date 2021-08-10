Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву

Ранее звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин объявил денежное вознаграждение тому, кто плюнет в лицо Владимиру Соловьёву. Так артист хотел отомстить телеведущему за то, что тот обидел народную артистку РФ Лию Ахеджакову.

Врач объяснил Панину, что он может легко реализовать своё намерение и даже подсказал, где искать Владимира Соловьва — в студии ВГТРК.

"Предлагаю сделать это Панину самому, лечение в травматологическом отделении обеспечу", — написал главврач московской больницы в Telegram-канале.

Мясников отметил, что ему невыносимо жить в мире, "где все извратилось".

"Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам. Где появился бизнес, когда тебя специально провоцируют на поступок, а потом пишут заявление и шантажируют. Когда желание помочь плачущей девушке оборачивается тем, что мы становимся жертвами провокации", — размышляет медик.

Доктор Мясников сетует на то, что модель мужского поведения ушла в прошлое, а представители сильного пола "берегут свой зад".

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