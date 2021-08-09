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Панин объявил вознаграждение за плевок в лицо Соловьёву

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин присоединился к "флешмобу" Виктории Бони. Теперь в лицо Владимиру Соловьёву мечтают плюнуть две знаменитости. Панин выразил своё негодование, так как телеведущий позволил себе негативно отозваться о Лии Ахеджаковой.

Панин объявил вознаграждение за плевок в лицо Соловьёву

Ранее Владимир Соловьёв назвал Лию Ахеджакову "стареющим посмешищем" за её монолог в спектакле "Современника" "Первый хлеб".

"Может это кому-то и нравится, но я вам пару кадров покажу… ЛГБТ — "элгэбэтой". Ахеджакова с таким текстом выступает, что, честно сказать, вслух прочитать не могу, ибо мат там тоже присутствует. Люди, которые это посмотрели, в очередной раз огорчились, — сказал Соловьев в своей передаче "Соловьев LIVE".

Алексей Панин решил вступиться за Лию Меджидовну.

"Обращаюсь ко всем кто увидит, эту гниду! Пожалуйста, плюньте, при встрече, ему в рожу! Я понимаю что он больной и обращать на него внимания не следует, но то что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой переходит все границы! Я заплачу 500 евро", — написал актёр в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики Панина одобрили его решение.

"Я без денег это сделаю!";

"Даже не плюну, а харкну";

"С радостью бы это сделал, и сделаю если увижу его. Только фиг его увидишь вживую"; — комментируют пост Панина в Сети.

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Соловьев ЖЕСТКО РАЗНЕС Лию Ахеджакову которая "За все хорошее"
Автор: Елена Былкина
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