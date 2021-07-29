EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Николай Платошкин: "Люди не воспринимают власть своей"
Вечеринка дома. Как не заскучать?
Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней
Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков
Как Россия не допустит транзит газа через Украину, рассказал глава ГТС Макогон
В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу
Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов
Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива
Врач объяснил, когда больным гепатитом нельзя делать прививку от COVID-19

СК РФ отреагировал на скандал с новой постановкой театра "Современник"

Общество

СК РФ проверит вызвавшую общественное негодование постановку московского театра "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

СК РФ отреагировал на скандал с новой постановкой театра "Современник"

Сложно сказать, что происходит в театре "Современник" после смерти его многолетнего художественного руководителя Галины Борисовны Волчек, не рискуя быть обвинённым во вмешательстве в творческий процесс. Но очевидно, что при новом худруке Викторе Рыжакове происходит что-то не совсем хорошее. Об этом свидетельствует хотя бы уход из труппы народного артиста России Сергея Гармаша, до этого проработавшего в театре 36 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на предмет оскорбления ветеранов новую постановку театра "Современник". Речь идёт о спектакле "Первый хлеб" по пьесе молодого уральского драматурга Рината Ташимова. Возмущение общественности вызвал главным образом монолог главной героини спектакля бабушки Нурии в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества", — пояснила пресс-служба СК РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хорошие спектакли: В чем их секрет?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Подмосковье расширят программу льготного проезда
Киев – Берлину: ты на "Северный поток-2" не ходи, а то газ в башка попадёт
СК РФ отреагировал на скандал с новой постановкой театра "Современник"
Лолита объяснила, почему два года не виделась с единственной дочерью
Николай Платошкин: "Люди не воспринимают власть своей"
Вечеринка дома. Как не заскучать?
Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней
Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков
Как Россия не допустит транзит газа через Украину, рассказал глава ГТС Макогон
В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу
Популярное
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.

Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников