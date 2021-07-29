СК РФ отреагировал на скандал с новой постановкой театра "Современник"

СК РФ проверит вызвавшую общественное негодование постановку московского театра "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

Сложно сказать, что происходит в театре "Современник" после смерти его многолетнего художественного руководителя Галины Борисовны Волчек, не рискуя быть обвинённым во вмешательстве в творческий процесс. Но очевидно, что при новом худруке Викторе Рыжакове происходит что-то не совсем хорошее. Об этом свидетельствует хотя бы уход из труппы народного артиста России Сергея Гармаша, до этого проработавшего в театре 36 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на предмет оскорбления ветеранов новую постановку театра "Современник". Речь идёт о спектакле "Первый хлеб" по пьесе молодого уральского драматурга Рината Ташимова. Возмущение общественности вызвал главным образом монолог главной героини спектакля бабушки Нурии в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества", — пояснила пресс-служба СК РФ.

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