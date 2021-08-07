Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца главу МИД Швеции

Анн Линде поверила российским шутникам и согласилась профинансировать лже-соратников Навального.

Любители скандальных розыгрышей попросили у представителя иностранного государства деньги на новое расследование в отношении российских чиновников.

Российские пранкеры Вован и Лексус спровоцировали громкий политический скандал. Они связались с главой ведомства от имени Юлии Навальной и попросили помочь ФБК* материально.

Анн Линде отреагировала на просьбу весьма простосердечно.

Она сразу же согласилась помочь российским оппозиционерам и объяснила, что в бюджете страны есть специально выделенные 38 миллионов евро "на поддержку гражданского общества".

Она предложила позвонить ей через посольство или служебные каналы, чтобы обсудить детали финансирования.

Подобная вера Анн Линде разозлила шведскую общественность. Издание Ttela обвинило министра в том, что она раскрыла детали внешнеполитических игр ЕС.

Правительство раскритиковали за оплату "российских расследований" деньгами шведских налогоплательщиков.

"Неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?" — задаётся вопросом издание.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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