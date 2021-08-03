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Неоновый шик: ювелир оценил стоимость кольца Ксении Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram снимок с дорогим драгоценным кольцом. Ювелир рассказал информационному порталу NEWS. ru о стоимости и особенностях украшения светской львицы.

Неоновый шик: ювелир оценил стоимость кольца Ксении Собчак

Ксения Собчак подписала фото:

"Когда внешним видом пытаешься соответствовать вхождению в 10-ку "самых успешных деятелей шоу-бизнеса" и поэтому надел "тяжёлый люкс": красивейшее кольцо".

По словам СМИ, кольцо изготовили по индивидуальному дизайну. Украшение сияет из-за турмалина Параиба весом 23,90 карата. Камень прозрачный, цветом напоминает море и небо. В сумерках можно увидеть "неоновое" свечение — камень светится без тени.

Ювелир оценил драгоценность в более чем 2,5 миллиона рублей.

Публикация журналистки набрала 57747 лайков.

Пользователи писали:

"Да, Бузова пока позади".

"Вы, Ксения, и без люкса соответствуете".

"С цацками перебор".

Ранее телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, как нашла золотой браслет. Она переживала плохие времена и увидела на московской улице дорогое украшение. Тогда Боня расценила это как знак судьбы и поверила, что всё будет хорошо.

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