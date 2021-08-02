Король российской эстрады явился в день рождения режиссёра Константина Богомолова с охапкой воздушных шаров и исполнил песню в честь театрального деятеля.
Режиссёру Константину Богомолову исполнилось 46 лет. Торжество отметили на крыше с видом на Исаакиевский собор.
Но на этом сюрпризы не закончились. Ксения Собчак пригласила на праздник дорогого гостя — Филиппа Киркорова. Король российского шоу-бизнеса встретил Богомолова в аэропорту и подарил режиссёру цветы и большую охапку воздушных шаров.
В аккаунте Богомолова появилось видео с песней Филиппа Бедросовича, исполненной в честь именинника.
"Глазами умными в глаза мне посмотри", — запел Киркоров, обнимая Богомолова.
Богомолов остался в восторге от необычного сюрприза супруги.
"Я же не поделился самым самым из день рожденного дня. Приехав в аэропорт чтобы перелететь в Питер, я был заведён в комнату, где самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова", — подписал режиссёр видео.
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