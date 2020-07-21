Боня рассказала, как нашла браслет из золота

Виктория Боня немного отвлеклась от теорий заговора и решила рассказать о знаках, которые ей посылает судьба в самые трудные моменты жизни.

"Как-то я шла по улице Москвы, в тот самый момент, когда я подумала, что все так плохо, я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил… для меня это был знак, что все будет хорошо! Я даже воспряла духом", — написала телеведущая в Instagram.

Однако подписчики Бони обратили её внимание на то, что найденные золотые украшения нельзя присваивать себе.