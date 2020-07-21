Виктория Боня немного отвлеклась от теорий заговора и решила рассказать о знаках, которые ей посылает судьба в самые трудные моменты жизни.
"Как-то я шла по улице Москвы, в тот самый момент, когда я подумала, что все так плохо, я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил… для меня это был знак, что все будет хорошо! Я даже воспряла духом", — написала телеведущая в Instagram.
Однако подписчики Бони обратили её внимание на то, что найденные золотые украшения нельзя присваивать себе.
"Золотые украшения нельзя поднимать и тем более носить. Золото — такой металл, который принимает на себя ауру прошлого владельца и его болезни. Я три раза находила золотые изделия: мужские часы, цепь с крестом и браслет. Так как я понятия не имела, кто потерял, и места были безлюдные, взяла себе. Есть примета, что с золотом передается энергия владельца, в том числе и негативная. После находки мною были приняты решения, которые негативно отразились на моей жизни", — написала одна из поклонниц телеведущей.
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