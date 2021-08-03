В клипе Брежневой про измены ищут намёк на её личную жизнь

Вера Брежнева выпустила клип на новую песню "Розовый дым". В клипе несчастная женщина страдает от измен возлюбленного. Певица порекомендовала поклонникам задуматься, отражается ли в клипе её собственная личная жизнь.

Вера Брежнева - Розовый дым (Official Video)

Обворожительная Вера Брежнева, которую называют эталоном женственности, презентовала новый клип. По сюжету в клипе женщина тяжело переживает неверность избранника.

Подозрительные звонки и скрытность жениха сводят с ума бедную женщину, которая начинает танцевать на барной стойке.

В своём Instagram-аккаунте исполнительница комментирует своё творчество.

"Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить… Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает — это слухи, предположения и догадки… Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я… Мы с @alanbadoev и @meladzemusic решили рассказать вам историю… Узнаете ли вы в ней себя? Будет ли у этой истории Happy End?" — заинтриговала публику артистка.

Подписчики очень внимательно посмотрели клип и даже решили, что Константин Меладзе одолжил герою ролика свои дорогие часы.

"Часы Костины на молодом человеке. Пусть вернёт!" — прокомментировали пост Брежневой в Сети.