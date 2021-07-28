EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
"Ну хоть не по лицу": Макрон возмутился, что его сравнили с Гитлером

Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые появилась на публике вместе с матерью и поразила окружающих своей внешностью.

Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Некоторые даже решили, что девушка прибегла к помощи пластического хирурга. Однако Плаксина опровергла эти обвинения. заявив, что обращалась только к стоматологу, который сделал ей красивую улыбку.

"Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции. Ни одного подобного хирургического вмешательства у меня не было. И никаких филлеров", — написала она на своей странице в Instagram.

Интернет-пользователи поздравляют Татьяну с прекрасным преображением.

Напомним, несколько лет назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила серьёзные травмы челюсти. Кроме того, у девушки были проблемы с наркотиками. Но певица сделала всё, чтобы избавить наследницу от пагубной зависимости. Сейчас звезда делает всё возможное для восстановления внешности своей дочери.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дочь Успенской показала лицо после пластики
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Что расскажут ногти про болезни организма
Сколько часов сна достаточно для гения?
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников