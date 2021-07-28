Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике

Недавно дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые появилась на публике вместе с матерью и поразила окружающих своей внешностью.

Некоторые даже решили, что девушка прибегла к помощи пластического хирурга. Однако Плаксина опровергла эти обвинения. заявив, что обращалась только к стоматологу, который сделал ей красивую улыбку.

"Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции. Ни одного подобного хирургического вмешательства у меня не было. И никаких филлеров", — написала она на своей странице в Instagram.

Интернет-пользователи поздравляют Татьяну с прекрасным преображением.

Напомним, несколько лет назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила серьёзные травмы челюсти. Кроме того, у девушки были проблемы с наркотиками. Но певица сделала всё, чтобы избавить наследницу от пагубной зависимости. Сейчас звезда делает всё возможное для восстановления внешности своей дочери.

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