Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде

Арсений Шульгин может предстать перед судом по обвинению в недобросовестном ведении коммерческих дел.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, что ни он, ни его жена — певица Валерия — не собираются участвовать в судебных разбирательствах, связанных со скандальным бизнесом Арсения Шульгина. Продюсер убеждён, что 22-летний молодой человек достаточно взрослый, чтобы сам отвечать за себя.

Ранее парень доставлял матери и отчиму тревог, так как часто попадал в ДТП.

"Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер. Задействовали сотню именитых людей в нашей стране, которые сделали все, чтобы он продолжал музыкальную карьеру. Но Арсений выбрал другой путь. Наше мнение при этом не учитывал. И его нынешняя жизнь нас не касается", — цитирует слова Пригожина "Экспресс газета".

Иосиф Игоревич уверен, что Арсению может попросить совета у родственников его жены Лианы, так как они "опытные в этом деле люди". Он отметил, что родители Лианы имеют опыт участия в судебных разбирательствах.

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