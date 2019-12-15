Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что попал уже в третье ДТП за неделю. Он написал, что авария не представляет собой "ничего страшного", поскольку на его автомобиле лишь погнулась рамка для госномера. На место происшествия даже не вызывали сотрудников Госавтоинспекции.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол", - сказал Шульгин в сториз.

Ранее Арсений Шульгин попал в аварию со своей девушкой Лианой Волковой. Подробности случившегося рассказал муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. По его словам, молодые люди ехали из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11 ночью. Девушка не справилась с управлением и их автомобиль столкнулся с отбойником. Обошлось без серьезных травм.

Примечательно, что после этого случая последовала еще одна неприятность. В автомобиль Арсения Шульгина врезался автобус. В ДТП также никто не пострадал, однако парень решил задуматься о том, стоит ли ему садиться за руль.