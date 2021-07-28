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Избившую сына Пьехи женщину заподозрили в новой провокации

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга футбольного судьи Ирина Безбородова, которую Стас Пьеха обвиняет в избиении своего семилетнего сына, провоцирует семью артиста на новый конфликт.

Избившую сына Пьехи женщину заподозрили в новой провокации

Ранее между известными соседями по даче разгорелся нешуточный скандал, который может закончиться в суде. Мальчик Петя после нападения женщины оказался в больнице с травмой головы. Поводом для негодование соседки послужил испорченный надувной бассейн.

При этом семья Пьехи подозревает, что женщина нисколько не раскаивается в своём поступке и ведёт себя довольно вызывающе.

О странном поведении женщины рассказал юрист, представляющий интересы семьи артиста, Сергей Жорин.

"Когда Петя был в больнице..., в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и её родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться, — цитирует слова адвоката Сергея Жорина Teleprogramma. pro.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по 1 части 115 статьи Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья).

Если вина женщины будет доказана, ей грозит арест на срок до четырех месяцев либо штраф.

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Ирина Безбородова, избившая 7-летнего сына Стаса Пьехи
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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