Жорин рассказал о бассейне, из-за которого избили сына Стаса Пьехи

Семилетний наследник артиста получил многочисленные травмы после нападения супруги известного футбольного судьи Ирины Безбородовой. Поводом для рукоприкладства стал надувной бассейн.

Звёздный адвокат, который защищает интересы семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин объяснил, что бассейн пострадал от рук мальчика Пети незначительно.

При этом именно порча надувного бассейна, по одной из версий, привела Ирину Безбородову в ярость.

"Дырка была небольшая. Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и все. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами", — сказал Жорин в беседе с NEWS. RU.

Жорин отметил, что мама Пети предложила супруге футбольного судьи возместить ущерб, однако женщина в ответ стала драться.

"После того когда Петя это сделал, его мама предложила Безбородовой либо починить бассейн, либо возместить ущерб. Но Безбородова встретила это предложение агрессивно — мы видели это все на видео", — отметил Жорин.

Мальчика после нападения женщины увезли в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.