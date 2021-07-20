Певица Анита Цой после выступления на международном музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске решила продемонстрировать окружающим, как выглядит без парика.
Затем звезда надела на себя парик с синими локонами, который, по мнению подписчиков, освежил и омолодил её. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Многие фанаты написали в комментариях, что Аните не стоит выходить на публику без парика. Но нашлись и те, что восхищается внешностью артистки, поражающей своей уникальностью и оригинальностью.
"Мальвина! Так идет тебе парик, Аниточка! Красавица, красавица!", "В любом виде красавица, обожаем, ценим и любим, и гордимся", "Красотка везде и во всем", "Лучшая! Вы у нас всегда самая красивая!", "Главное быть в хорошем настроении!" — написали они.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.