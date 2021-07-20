Анита Цой показала, как выглядит её натуральная шевелюра

Анита Цой

Певица Анита Цой после выступления на международном музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске решила продемонстрировать окружающим, как выглядит без парика.

Анита Цой

Затем звезда надела на себя парик с синими локонами, который, по мнению подписчиков, освежил и омолодил её. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Анита Цой

Многие фанаты написали в комментариях, что Аните не стоит выходить на публику без парика. Но нашлись и те, что восхищается внешностью артистки, поражающей своей уникальностью и оригинальностью.

"Мальвина! Так идет тебе парик, Аниточка! Красавица, красавица!", "В любом виде красавица, обожаем, ценим и любим, и гордимся", "Красотка везде и во всем", "Лучшая! Вы у нас всегда самая красивая!", "Главное быть в хорошем настроении!" — написали они.

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