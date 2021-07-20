Солист "Иванушек" шокировал зрителей странным "танцем"

То ли в силу возраста, то ли из-за отсутствия выступлений во время самоизоляции, многие звёзды российского шоу-бизнеса начали терять форму и сценические навыки.

Так, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов удивил поклонников своим "танцем" на концерте в Казани.

Во время исполнения всеми любимой песни "Кукла" он судорожно дёргался и корчился на сцене.

На своей странице в Instagram Григорьев-Апполонов попытался оправдать свой номер и опубликовал отрывок "танца".

"До этого никогда не приплясывал в этом моменте! Чет накрыло в Казани)" — написал он.

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