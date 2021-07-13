52-летняя Татьяна Буланова похвасталась 33-летним возлюбленным

Певица Татьяна Буланова поделилась с поклонниками своим женским счастьем.

Татьяна Буланова рассказала о своём молодом избраннике. Артистка ранее рассказывала, что провела с 33-летним женихом весь период самоизоляции в 2020 году. Чувства парочки в период всеобщего карантина только укрепились.

Поклонники певицы сгорают от любопытства, желая видеть того мужчину, который осчастливил артистку, заставляющую публику плакать от её проникновенного пения.

Буланова не спешит показывать своего любимого, но всё же приоткрыла завесу тайны. Певица призналась, что жених моложе неё почти на двадцать лет. Молодой человек в прошлом занимался спортом, а ныне развивает свой бизнес.

"По сравнению с предыдущими, он прямо мужик-мужик", — рассказала певица в передаче "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым.

Встретила своего любимого Буланова в непростой период своей жизни после смерти матери.

"Бог послал мне человека, который за меня переживает, мной болеет, всегда на моей стороне", — рассказала Татьяна.

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