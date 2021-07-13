Сатирик Аркадий Инин борется с раком лимфатических узлов. Знакомые писателя уверены, что здоровье 83-летнего юмориста пошатнулось после кончины его любимой супруги.
Супруга Инина Инна Ивановна ушла из жизни весной 2021 года. У пожилой женщины внезапно оторвался тромб.
Эта трагедия подкосила моральные и физические силы писателя.
У Аркадия Яковлевича диагностировали рак лимфатических узлов.
"У Инина — онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает", — цитирует "Дни. ру" слова друзей Инина.
Знакомые писателя отметили, что после кончины жены писатель часто плакал и отказывался от еды. В итоге он настолько ослаб, что попал в реанимацию.
Со своей женой Инин прожил в браке более шестидесяти лет. Супруга писателя не стала брать фамилию мужа, объясняя, что Инна Инина — смешно даже для юмориста.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.