Писателя Аркадия Инина госпитализировали с онкологией

Сатирик Аркадий Инин борется с раком лимфатических узлов. Знакомые писателя уверены, что здоровье 83-летнего юмориста пошатнулось после кончины его любимой супруги.

Супруга Инина Инна Ивановна ушла из жизни весной 2021 года. У пожилой женщины внезапно оторвался тромб.

Эта трагедия подкосила моральные и физические силы писателя.

У Аркадия Яковлевича диагностировали рак лимфатических узлов.

"У Инина — онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает", — цитирует "Дни. ру" слова друзей Инина.

Знакомые писателя отметили, что после кончины жены писатель часто плакал и отказывался от еды. В итоге он настолько ослаб, что попал в реанимацию.

Со своей женой Инин прожил в браке более шестидесяти лет. Супруга писателя не стала брать фамилию мужа, объясняя, что Инна Инина — смешно даже для юмориста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.