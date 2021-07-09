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Олег Костин прокомментировал запрет заниматься сексом после вакцинации

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин всё же разрешил привитым гражданам предаваться любовным утехам.

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Представителя системы здравоохранения позабавила реакция общества на совет воздержаться от секса после вакцинации. Он отметил, что всю ночь читал материалы в СМИ, которые стали реакцией на неожиданные ограничения.

Олег Костин призвал отнестись к рекомендации со здравомыслием.

"Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого сильного отца двух детей, который всё воспринимает усиленно со своих позиций. Мы все понимаем, когда что-то много и избыток чего-то, то это всегда вредно в любом времени и так далее. Но в этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и в любом деле, тогда всё можно", — отметил Костин в своём видеообращении.

Специалист решил снять с граждан такое бремя, порекомендовав во всём знать меру.

"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: "можно, но осторожно", — сказал министр, с трудом сдерживая улыбку, высказываясь на щекотливую тему.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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