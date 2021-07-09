Олег Костин прокомментировал запрет заниматься сексом после вакцинации

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин всё же разрешил привитым гражданам предаваться любовным утехам.

Секс сам по себе полезен. Министр здравоохранения Саратовской области опроверг слова своего заместителя

Представителя системы здравоохранения позабавила реакция общества на совет воздержаться от секса после вакцинации. Он отметил, что всю ночь читал материалы в СМИ, которые стали реакцией на неожиданные ограничения.

Олег Костин призвал отнестись к рекомендации со здравомыслием.

"Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого сильного отца двух детей, который всё воспринимает усиленно со своих позиций. Мы все понимаем, когда что-то много и избыток чего-то, то это всегда вредно в любом времени и так далее. Но в этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и в любом деле, тогда всё можно", — отметил Костин в своём видеообращении.

Специалист решил снять с граждан такое бремя, порекомендовав во всём знать меру.

"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: "можно, но осторожно", — сказал министр, с трудом сдерживая улыбку, высказываясь на щекотливую тему.