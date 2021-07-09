EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жовенеля Моиза пытали перед смертью, заявил временный премьер-министр Гаити
"Они всё испортили!" В британских соцсетях раскритиковали статую принцессы Дианы
МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов
Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты
Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет
"Необычная Россия" глазами самых обычных россиян
Вузы могут повысить требования к абитуриентам, поступающим на IT-специальности
Челябинск в огне. Из-за лесных пожаров в городе введен режим ЧС
Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт

Илон Маск использовал песню Витаса в своём ролике

Шоу-бизнес

Российский певец Виталий Грачёв (настоящее имя Витаса) с удивлением обнаружил свою композицию в официальном аккаунте Илона Маска в Twitter. Американский изобретатель оформил свой ролик песней Витаса.

Витас, певец
Витас, певец

Певец разместил в своём Instagram-аккаунте видео со странички Илона Маска. На нём оживший шаржированный портрет миллиардера из США поёт песню Витаса "Седьмой элемент", состоящую из забавных голосовых вибраций.

"Илон Маск мой поклонник", — с гордостью написал под видео Витас.

Пост в Twitter Илона Маска
Пост в Twitter Илона Маска

На публикацию вскоре отреагировал звёздный адвокат Сергей Жорин. Юрист почувствовал, что здесь можно хорошо поживиться, намекая, вероятно, на нарушение авторских прав со стороны Маска.

"Наконец-то можно будет заработать нормально. Начинаю готовить иск", — написал Жорин.

Подписчиков Витаса не удивило то, что американский изобретатель знает творчество Грачёва.

"У тебя много поклонников по всему миру", — написали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Витас - 7-ой элемент
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"
Макгрегор "допрыгался" с Порье
Русский фольклор: забавные игры для детей
Богатых принято калечить перед смертью
Зеленский едет к Байдену: пиара ради или...
"Они всё испортили!" В британских соцсетях раскритиковали статую принцессы Дианы
МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов
Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты
Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет
"Необычная Россия" глазами самых обычных россиян
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет

Вячеслав Володин сравнил российский и американский законы об иноагентах.

Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет
Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт
Новости Украины
Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт
Новости Европы
"Они всё испортили!" В британских соцсетях раскритиковали статую принцессы Дианы
Мир. Новости мира
Зеленский едет к Байдену: пиара ради или...
Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Общество
Вузы могут повысить требования к абитуриентам, поступающим на IT-специальности
Общество
МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов
Мадонна призвала освободить Бритни Спирс из "рабства"
Зарубежный
Мадонна призвала освободить Бритни Спирс из "рабства"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников