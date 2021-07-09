Илон Маск использовал песню Витаса в своём ролике

Российский певец Виталий Грачёв (настоящее имя Витаса) с удивлением обнаружил свою композицию в официальном аккаунте Илона Маска в Twitter. Американский изобретатель оформил свой ролик песней Витаса.

Витас, певец

Певец разместил в своём Instagram-аккаунте видео со странички Илона Маска. На нём оживший шаржированный портрет миллиардера из США поёт песню Витаса "Седьмой элемент", состоящую из забавных голосовых вибраций.

"Илон Маск мой поклонник", — с гордостью написал под видео Витас.

Пост в Twitter Илона Маска

На публикацию вскоре отреагировал звёздный адвокат Сергей Жорин. Юрист почувствовал, что здесь можно хорошо поживиться, намекая, вероятно, на нарушение авторских прав со стороны Маска.

"Наконец-то можно будет заработать нормально. Начинаю готовить иск", — написал Жорин.

Подписчиков Витаса не удивило то, что американский изобретатель знает творчество Грачёва.

"У тебя много поклонников по всему миру", — написали в Сети.

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