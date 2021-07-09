Лену Ленину призвали не позорить Россию на Каннском фестивале

Известная светская львица Лена Ленина уже несколько дней шокирует зрителей Каннского фестиваля своими странными образами, вышагивая по красной дорожке в немыслимых нарядах.

Лена Ленина

Знаменитый кинофестиваль стартовал 6 июля. Праздник кино продлится до 17 июля.

Лена Ленина посетила знаковое событие, решив впечатлить искушенную французскую публику эксцентричными образами.

Появилась бизнес-вумен на церемонии открытия фестиваля в блестящем светлом одеянии и с невероятно высокой причёской, напоминающей пламя огня.

Лена Ленина

Эффектный выход русской женщины не остался незамеченным. Журналисты с азартом фотографировали эпатажную красотку. Представительнице селебрити даже пришлось спрятаться на задних рядах фестиваля, чтобы ей никто не мешал вести репортаж об одном из главных событий в мире кино.

"74-й Каннский фестиваль. Открытие. Наши, а не заморские, и модельер, и парикмахер, и дизайнер украшений, и даже фотограф Всех люблю, наши — лучшие!" — написала Ленина у себя в Instagram.

Женщина на этом не остановилась и продолжила эксперименты с внешностью. На следующий день фестиваля звезда явилась в чёрном платье с причёской из копны светлых кос, уложенных на голове в форме кокошника.

Её второй образ тоже вызвал бурную реакции гостей фестиваля.

Строгая российская интернет-публика не одобрила смелые выпады Лениной. В Сети нашлось немало людей, укоривших светскую львицу за вольности на мероприятии международного масштаба.

"Ужасно и жаль, что это наши"; "Пугало огородное!"; "Посмешище безвкусное!"; "Не хотела бы я оказаться за тобой в кинозале"; "Не позорьте нашу страну!" — негодовали беспощадные сетевые моралисты.