Из-за скандала во время полёта пассажиры были вынуждены оставаться в салоне самолёта после приземления в Санкт-Петербурге.
Одна из пассажирок воспылала ненавистью к Елене Ваенге и устроила, по словам певицы, на борту лайнера пьяный дебош.
Елена Ваенга уверяет, что не имеет ни малейшего понятия, чем вызвала у попутчицы такую яростную реакцию.
Певица поведала, что летела рейсом Ларнака — Санкт-Петербург вместе с супругом и сыном. Неожиданно в бизнес-классе разгорелся конфликт.
Одна из пассажирок, увлёкшись выпивкой, стала оскорблять звезду.
Ваенга отметила, что ничем не провоцировала конфликт, однако ярость женщины в самолёте росла.
"Я смысла так и не поняла. Из самого приличного было "…" и "тварь"… Она опьянела сильно, брызгала слюной в прямом смысле", — написала Ваенга в своём Instagram-аккаунте.
Исполнительница хита "Снова стою одна" старалась никак не реагировать на оскорбления, так как боялась напугать своего сына. Когда же к скандалу присоединился муж конфликтной женщины и стал бросать в сторону певицы предметы. Она пожаловалась на дебоширов командиру судна, который вызвал в салон полицию.
Так как стражам правопорядка требовалось время для разбирательства, пассажиров некоторое время не выпускали из салона. Певица подозревает, что в задержке пассажиры винят её, хотя она не хотела доставлять никому неудобств.
"Я бы принесла свои извинения, если бы я каким-то образом способствовала задержанию выхода людей из самолета. Но я делала все возможное, чтобы людям дали выйти. Я готова была сама остаться, лишь бы только дали выйти людям. В сегодняшней ситуации я не виновата абсолютно ничем", — объяснила знаменитость.
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