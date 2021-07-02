Во МХАТе ответили на письмо Дорониной Путину об изгнании худрука театра

В одном из самых старейших театров страны уверены, что народная артистка СССР Татьяна Доронина стала жертвой манипуляции недбросовестных личностей.

Ранее стало известно, что 87-летняя звезда фильма "Три тополя на Плющихе" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

В письме Доронина просит лидера страны "срочно изгнать торгашей из театра". Актриса опасается, что если этого не предпринять, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".

Пресс-секретарь театра уверила, что творческий коллектив очень удивило данное известие.

"Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", — написала пресс-секретарь театра Мусина-Пушкина в Facebook.

PR-специалист отметила, что не уверены в том, что письмо было направлено Путину. В театре предполагают, что послание было составлено для распространения в СМИ.

Во МХАТе убеждены, что Татьяна Васильевна могла сама посетить театр, которым ранее руководила, и занять в нём почётную должность президента.

Пресс-секретарь подчеркнула, что театр "живёт в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, а Доронина не видит данных достижений, так как давно не появлялась во МХАТе.

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