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Во МХАТе ответили на письмо Дорониной Путину об изгнании худрука театра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В одном из самых старейших театров страны уверены, что народная артистка СССР Татьяна Доронина стала жертвой манипуляции недбросовестных личностей.

Во МХАТе ответили на письмо Дорониной Путину об изгнании худрука театра

Ранее стало известно, что 87-летняя звезда фильма "Три тополя на Плющихе" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

В письме Доронина просит лидера страны "срочно изгнать торгашей из театра". Актриса опасается, что если этого не предпринять, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".

Пресс-секретарь театра уверила, что творческий коллектив очень удивило данное известие.

"Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", — написала пресс-секретарь театра Мусина-Пушкина в Facebook.

PR-специалист отметила, что не уверены в том, что письмо было направлено Путину. В театре предполагают, что послание было составлено для распространения в СМИ.

Во МХАТе убеждены, что Татьяна Васильевна могла сама посетить театр, которым ранее руководила, и занять в нём почётную должность президента.

Пресс-секретарь подчеркнула, что театр "живёт в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, а Доронина не видит данных достижений, так как давно не появлялась во МХАТе.

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Автор: Елена Былкина
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