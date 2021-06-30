Тарасов рассказал как утешал Бузову после её разрыва с Давой

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что поддержал бывшую супругу после того, как её постигла очередная неудача на личном фронте.

Тарасов сейчас переживает не лучшие времена. Спортивная карьера Дмитрия пошла на спад. При этом Тарасов активизировался в информационном пространстве.

Он пробует себя в роли коучера, рассказывая о том, как добиться счастья и гармонии в семейной жизни. Спортсмен не упускает случая вспомнить свою знаменитую экс-супругу.

Упоминание звезды Ольги Бузовой привлекает к речам Тарасова самый живой интерес.

Футболист объяснил, что у него возникло желание подбодрить Ольгу после того, как она рассталась с Давидом Манукяном.

"Все ситуации, которые у нас были, я давно уже отпустил и всех простил, ни на кого не злюсь. Я создал уже свою семью, которую хотел, но, когда Оля рассталась с Давой, я хотел её поддержать. Мне стало грустно и как-то жалко её. Я посоветовался с женой и принял решение написать ей в директ. Оля ответила, мы перекинулись парой фраз и договорились о встрече", — вспоминал Тарасов.

Спортсмен наглядно продемонстрировал, почему расстался с Ольгой, сравнив снимок своей многодетной супруги с фотографией с концертного выступления Бузовой.

Ранее Тарасов признавался, что ушёл от Ольги, потому что та не хотела подарить ему наследников.

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