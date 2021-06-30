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Тарасов рассказал как утешал Бузову после её разрыва с Давой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что поддержал бывшую супругу после того, как её постигла очередная неудача на личном фронте.

Тарасов рассказал как утешал Бузову после её разрыва с Давой

Тарасов сейчас переживает не лучшие времена. Спортивная карьера Дмитрия пошла на спад. При этом Тарасов активизировался в информационном пространстве.

Он пробует себя в роли коучера, рассказывая о том, как добиться счастья и гармонии в семейной жизни. Спортсмен не упускает случая вспомнить свою знаменитую экс-супругу.

Упоминание звезды Ольги Бузовой привлекает к речам Тарасова самый живой интерес.

Футболист объяснил, что у него возникло желание подбодрить Ольгу после того, как она рассталась с Давидом Манукяном.

"Все ситуации, которые у нас были, я давно уже отпустил и всех простил, ни на кого не злюсь. Я создал уже свою семью, которую хотел, но, когда Оля рассталась с Давой, я хотел её поддержать. Мне стало грустно и как-то жалко её. Я посоветовался с женой и принял решение написать ей в директ. Оля ответила, мы перекинулись парой фраз и договорились о встрече", — вспоминал Тарасов.

Спортсмен наглядно продемонстрировал, почему расстался с Ольгой, сравнив снимок своей многодетной супруги с фотографией с концертного выступления Бузовой.

Ранее Тарасов признавался, что ушёл от Ольги, потому что та не хотела подарить ему наследников.

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Дмитрий Тарасов — причины развода с Бузовой, попытки ЭКО, суды, алименты и завершение карьеры
Автор: Елена Былкина
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