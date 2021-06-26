Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"

Дрессировщик Эдгард Запашный опубликовал на своей странице в Instagram гневный пост, в котором выразил возмущение из-за из-за столпотворения выпускников на "Алых парусах" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

"В буквальном смысле слова меня переполняет злость! Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как это же ваших рук дело — то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге. Это вы, чиновники, любыми способами, пытаетесь заставить людей вакцинироваться и тут же, вы же, за бюджетные деньги проводите никому ненужные фестивали на площадях с многотысячной аудиторией", — написал он.

Запашного поддержали и другие знаменитости — продюсер Андрей Разин, балерина Анастасия Волочкова, шоу-мен Оскар Кучера.

"Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями", — написал Кучера.

Напомним, что на празднике "Алые паруса" присутствовало более 45 тысяч выпускников. Власти Северной столицы установили правила посещения мероприятия — у всех на входе на Дворцовую площадь проверяли температуру, все гости должны были быть в масках. Кроме того, всех выпускников поделили на несколько секций, чтобы не создавать столпотворения. Но многие подростки пренебрегли этими правилами.

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