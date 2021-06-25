Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать

16-летний подросток в конфликте родителей встал на сторону отца и его новой жены — актрисы Анастасии Макеевой.

Роман Мальков ушёл из семьи, оставив супругу Светлану Малькову с четырьмя детьми. Недавно он женился на артистке Макеевой и наслаждается вместе со знаменитой супругой прелестями светской жизни.

Старший наследник предпочёл перебраться к отцу. Мальчик объяснил, что устал от постоянных истерик матери, поэтому не жалеет о том, что переехал к мачехе.

"Это наше шоу теперь будет. У меня есть любимый папа и любимая мачеха. Ты не мама просто", — заявил подросток, явившись в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Светлана Малькова сделала сыну замечание, однако это лишь заставило подростка вести себя ещё более дерзко. Андрей стал обвинять родительницу.

"Она хочет внимания… Мама захотела просто пропиариться, славы. В последнее время она говорит, что я продажный альфонс, как папа", — сказал юноша.

Светлана объяснила поведение сына тем, что она заботилась о его образовании, в то время как у отца мальчик почувствовал свободу.

"А тут тусовки, телевидение, клубы, дорогая одежда, ногти разноцветные", — сетует многодетная мать.

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