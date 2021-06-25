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Мария Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что власти Украины внесли Киркорова в чёрный список.

Мария Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пополнил список личностей, которых не желают видеть на территории Украины за их "крамольные" высказывания.

В частности, Филиппу Бедросовичу не простили его восторженного отношения к возвращению в состав России Крыма и негативного отношения к акциям в поддержку блогера Алексея Навального.

Сам Филипп Киркоров записал видеообращение в своём Instagram-аккаунте, назвав всё происходящее абсурдом.

Мария Захарова поиронизировала на эту тему.

"Украина признала Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Филиппа Киркорова признали угрозой для нацбезопасности Украины
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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