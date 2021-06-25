Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что власти Украины внесли Киркорова в чёрный список.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров пополнил список личностей, которых не желают видеть на территории Украины за их "крамольные" высказывания.
В частности, Филиппу Бедросовичу не простили его восторженного отношения к возвращению в состав России Крыма и негативного отношения к акциям в поддержку блогера Алексея Навального.
Сам Филипп Киркоров записал видеообращение в своём Instagram-аккаунте, назвав всё происходящее абсурдом.
Мария Захарова поиронизировала на эту тему.
"Украина признала Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" — написала дипломат в своём Telegram-канале.
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