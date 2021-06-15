Дочь Майкла Джексона Пэрис страдает галлюцинациями и паранойей

Дочь американского короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис эфире шоу Red Table Talk призналась, что из-за пристального внимания папарацци у неё появились серьёзные психологические проблемы.

Девушку мучают галлюцинации и паранойя. Кроме того, Пэрис страдает депрессией и даже пыталась свести счёты с жизнью, сообщает Associated Press.

Актриса и певица рассказала, что повышенный интерес прессы к её знаменитому отцу спровоцировал у неё сильный стресс, из-за чего ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Девушка рассказала, что у испытывала страх даже от шелеста мусорного мешка или звука щелчка камеры.

Выход фильма "Покидая Неверленд" и обвинения Майкла Джексона в насилии над детьми стали для Пэрис ещё одним ударом.

Девушка признаётся, что ей нравится причинять себе боль. Также, после смерти отца она набрала лишние килограммы и стала зависима от еды.

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