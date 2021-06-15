Дочь американского короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис эфире шоу Red Table Talk призналась, что из-за пристального внимания папарацци у неё появились серьёзные психологические проблемы.
Девушку мучают галлюцинации и паранойя. Кроме того, Пэрис страдает депрессией и даже пыталась свести счёты с жизнью, сообщает Associated Press.
Актриса и певица рассказала, что повышенный интерес прессы к её знаменитому отцу спровоцировал у неё сильный стресс, из-за чего ей пришлось обратиться к психотерапевту.
Девушка рассказала, что у испытывала страх даже от шелеста мусорного мешка или звука щелчка камеры.
Выход фильма "Покидая Неверленд" и обвинения Майкла Джексона в насилии над детьми стали для Пэрис ещё одним ударом.
Девушка признаётся, что ей нравится причинять себе боль. Также, после смерти отца она набрала лишние килограммы и стала зависима от еды.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти Крыма не исключают возможность введения новых ограничительных мер или частичного локдауна из-за COVID-19.