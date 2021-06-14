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Супруга больного коронавирусом Кузьмина рассказала о его состоянии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее СМИ сообщали, что артисты Владимир Кузьмин и Александр Буйнов госпитализированы в одну клинику с диагнозом COVID-19.

Супруга больного коронавирусом Кузьмина рассказала о его состоянии

По словам жены Владимира Кузьмина Екатерины, музыкант чувствует себя хорошо.

Женщина отметила, что три месяца назад певец прошёл вакцинацию от COVID-19, поэтому, по словам медиков, болезнь протекает не так агрессивно, как могла бы.

"Вот и нас настигло. Ничего особо пока говорить не буду, скажу одно — все произошло неожиданно. Мне стало нехорошо, решили сдать анализы, в итоге Володя в госпитале!" — ранее написала Екатерина в своём Instagram-аккаунте.

Владимир Кузьмин тоже поспешил успокоить поклонников, сообщив, что угрозы для жизни в данный момент не наблюдается.

"Привет, я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!" — сообщил Кузьмин в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина
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