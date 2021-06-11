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Безруков на "Фабрике Станиславского" намекнул на игру Бузовой на сцене МХАТа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возмущённые театральные артисты в шутку предлагают переименовать МХАТ им. Горького в ТНТ после дебюта Ольги Бузовой в прославленном театре. Сергей Безруков тоже прокомментировал "горячую" тему.

Безруков на "Фабрике Станиславского" намекнул на игру Бузовой на сцене МХАТа

В своём Instagram-аккаунте актёр разместил видео, на котором он произносит речь, вызывающую у зрителей взрывы хохота.

В словах Безрукова фолловеры услышали намёк на известие о том, что звезду "Дома-2" Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ.

Ольга быстро освоила актёрскую профессию и вышла на сцену в спектакле "Чудесный грузин", посвящённом молодому Иосифу Сталину.

Сергей Безруков выступил на фестивале губернских театров "Фабрика Станиславского". Артист не называл фамилии Бузовой, однако его слова были восприняты именно в контексте театрального дебюта представительницы селебрити.

"Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей «Фабрики Станиславского». Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали "Фабрику Станиславского", а не МХАТ имени Горького", — обратился Безруков к публике.

Безруков считает, что основатель МХАТА Константин Станиславский был бы шокирован тем, что происходит на сцене его театра.

"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику"… Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", — сказал артист.

Сергей Витальевич считает, что артистам приходится работать в условиях "жесточайшей и неравноценной конкуренции". В этих словах многие тоже услышали намёк на Ольгу Бузову.

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Бузова и МХАТ / Наброски #34
Автор: Елена Былкина
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