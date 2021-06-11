В Сети появилось видео с пением Бузовой на сцене МХАТа

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. Звезда, поражающая своими разносторонними талантами, сыграла в постановке "Чудесный грузин", рассказывающей о жизни молодого Сталина.

Сначала публика сумела послушать аудиофрагмент пения Ольги Бузовой, а теперь в Сети появился и небольшой видеоролик постановки.

Театральные критики уверены, что руководство МХАТа с помощью приглашения в спектакль звезды шоу-бизнеса решило "поймать хайп" и привлечь всеобщее внимание к премьерному спектаклю.

Несколько видеофрагментов постановки появилось в телеграм-канале Life Shot.

Ольге Бузовой доверили сыграть роль шпионки Беллы Шанталь. Текстовых сцен Бузовой в спектакле немного, зато Ольге предоставили возможность в полной мере проявить своё вокальное дарование.

Бузова спела на сцене прославленного театра песню про "огонь желанья" и "лобзанья", которые "слаще мирра и вина".

Владимир Соловьёв, который ранее заступился за Бузову, под записью с голосом поющей ведущей написал колкую шутку.

"Осторожно, расслышать не получится", — написал телеведущий, комментируя пение Ольги.

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