Волочкова призналась, что в детстве была неспособным к балету ребёнком

Российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что из-за балета у неё не было детства. Своими откровениями она поделилась с изданием Teleprogramma. pro.

Артистка загорелась желанием стать балериной с того момента, как впервые посмотрела "Щелкунчика" в Мариинском театре.

"У меня детства-то не было. Я грезила балетным искусством, но пришла в училище неспособным ребенком. Поэтому, помимо основных занятий балетом, мне нужно было заниматься с дополнительным педагогом, которого мне наняли родители", — сообщила звезда.

Волочкова отметила, что благодаря занятиям с талантливым педагогом ей удалось развить свои танцевальные способности.

Она также вспоминает, что каждый день после училища снова вставала станку и занималась.

"Помню, как вечером с грустью смотрела из окна на то, как дети играли во дворе, катались на коньках", — высказалась Волочкова.

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