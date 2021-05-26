Алиса Фрейндлих блестяще сыграла в спектакле после победы над COVID-19

2021 год начался для Алисы Фрейндлих очень тяжело. Весь первый месяц нового года актриса провела в больнице, где лечилась от коронавирусной инфекции. Заболевание достигло острой стадии, в связи с чем Фрейндлих перевели в реанимацию. У звезды было обширное поражение лёгких.

Победа над COVID-19

К счастью, актрисе удалось справиться с коронавирусом. В середине февраля её выписали на домашнее лечение. Артистке пришлось долго восстанавливаться после перенесённой болезни.

Только 25 мая звезда снова вышла на сцену Большого драматического театра и сыграла одну из главных ролей в спектакле "Волнение".

После спектакля весь зал встал и долго аплодировал выдающейся актрисе. Ещё до начала постановки Фрейндлих заверила поклонников, что чувствует себя хорошо.

Поклонники, которые внимательно следят за творчеством Алисы Бруновны, знали, что актриса не сможет долго жить без театра и обязательно вернётся к зрителям.

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