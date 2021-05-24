Ольга Бузова отчитала Викторию Боню за оголённую пятую точку

Несколько дней назад звезда "Дома-2" Ольга Бузова продемонстрировала свои ягодицы публике. Пристыжённая Бузова теперь укорила свою коллегу по телестройке Викторию Боню за повторение своего откровенного контента.

Виктория Боня

Виктория Боня решила последовать примеру Ольги Бузовой и похвасталась выдающейся частью своей фигуры.

Виктория позировала на белоснежном пляже в белых трусах, которые прикрывали её пятую точку лишь символически.

Виктория Боня

"Тренеру привет", — повторила Боня подпись Бузовой к провокативному снимку. "Как ты можешь такие фото выставлять? Тебе не стыдно!?" — тут же отреагировала на откровенную фотографию поющая ведущая.

Подписчики решили, что Бузова запустила новый челлендж, которому последовала Виктория.

Ольга Бузова

"Вы с Бузовой одному тренеру привет передаёте?" — спрашивают фолловеры.

При этом интернет-пользователи сошлись во мнении, что формы Бони выглядят более аппетитно, чем фигура Бузовой.

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