Несколько дней назад звезда "Дома-2" Ольга Бузова продемонстрировала свои ягодицы публике. Пристыжённая Бузова теперь укорила свою коллегу по телестройке Викторию Боню за повторение своего откровенного контента.
Виктория Боня решила последовать примеру Ольги Бузовой и похвасталась выдающейся частью своей фигуры.
Виктория позировала на белоснежном пляже в белых трусах, которые прикрывали её пятую точку лишь символически.
"Тренеру привет", — повторила Боня подпись Бузовой к провокативному снимку.
"Как ты можешь такие фото выставлять? Тебе не стыдно!?" — тут же отреагировала на откровенную фотографию поющая ведущая.
Подписчики решили, что Бузова запустила новый челлендж, которому последовала Виктория.
"Вы с Бузовой одному тренеру привет передаёте?" — спрашивают фолловеры.
При этом интернет-пользователи сошлись во мнении, что формы Бони выглядят более аппетитно, чем фигура Бузовой.
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