Видеоролик с выступлением Манижи бьёт рекорды по просмотрам на YouTube

Число просмотров видео с песней "Russian Woman" перевалило за миллион. Ролик российской певицы таджикского происхождения уже набрал в Сети 92 тысячи лайков.

Многие отмечают, что комиссия по отбору исполнителей для участия на Евровидении приняла довольно дальновидное решение. Если в России композиция Манижи Сангин "Russian Woman" была встречена с недоверием, то на западе по достоинству оценили феминистский манифест молодой певицы.

Выступление Manizha в полуфинале европейского музыкального конкурса стало одним из самых просматривыемых на YouTube-канале музыкального конкурса. Смелый и энергичный номер российской конкурсантки вызвал неподдельный интерес прессы и простых зрителей.

Певица пошла на риск, решив исполнять свою авторскую песню на русском языке. Композия "Russian Woman", интересно обыгранная на сцене, быстро вырвалась в лидеры среди всех презентованных номеров полуфинала Евровидения.

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