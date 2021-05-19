Лолита назвала выход Манижи в финал Евровидения достойным ответом хамам

Лолита Милявская изначально заступалась за исполнительницу таджикского происхождения, которую активно травили в Сети за её смелое творчество.

Manizha - Russian Woman - LIVE - Russia 🇷🇺 - First Semi-Final - Eurovision 2021

Лолита уверена, что у Манижи есть хорошие шансы на победу в Евровидении, так как она уже заявила свои лидерские позиции на первом этапе испытания.

"Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила. Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров", — цитирует слова певицы URA.RU.

Маститая исполнительница вспомнила, с каким негативом восприняли многие в России выдвижение Манижи на престижный музыкальный конкурс.

Лолита Милявская

"В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших", — выразила своё мнение Милявская.

Музыкальный критик Евгений Бабичев тоже возлагал большие надежды на яркую и самобытную конкурсантку. Выступление Манижи не разочаровало эксперта.

"Все мои личные фавориты прошли в финал. Конечно, в их число входит и наша Manizha — здорово выступила, было видно, что она в хорошем настроении, сумела справиться с волнением", — отметил Бабичев в беседе с телеканалом "360".

Музыкальный критик назвал выступление Сангин профессиональным.

"Под давлением того хейта, который испытывала Manizha, выход в финал — это уже маленькая победа. Она не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом. Так и должен поступать настоящий профессионал", — уверен Бабичев.