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Тодоренко рассказала о самочувствии госпитализированного Топалова

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Экс-участник группы Smash! уже несколько дней лежит в больнице. В Сети предположили, что Влад Топалов лечится в той же клинике, что и Бузова, так как певец и звезда "Дома-2" говорят о чудесном больничном киселе, который приводит их в восторг. Есть мнение, что представители селебрити говорят об одном и том же "божественном" напитке.

Тодоренко рассказала о самочувствии госпитализированного Топалова

У Топалова и Бузовой общий "почерк" донесения информации до аудитории. Звёзды были госпитализированы примерно в одно и то же время. И Топалов, и Бузова щедро делятся с публикой больничным контентом.

При этом ни певец, ни телеведущая не посвящают поклонников в свои диагнозы, отмечая, что перенесли хирургические операции.

Топалова поддерживает ещё и супруга Регина Тодоренко. Информация о болезне исполнителя транслируется с двух Instagram-аккаунтов звёзд.

"Он идет на поправку. Надеюсь. В ближайшие два-три дня мы узнаем итог операции. Но я почему-то верю, что все будет хорошо. Я прям очень верю", — отметила Тодоренко в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина
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