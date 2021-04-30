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Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Очередное светское мероприятие закончилось для певицы Анны Калашниковой экстренной госпитализацией.

Анна Калашникова упала в обморок на светской вечеринке

Актриса почувствовала резкое недомогание и упала в обморок в клубе. Её незамедлительно доставили в одну из частных больниц для диагностики.

С представителями СМИ побеседовала пресс-секретарь светской львицы и объяснила, что у Анны резко упало давление. Именно это стало причиной обморока модели.

"У Ани упало давление и случился обморок. Врачи пообещали отпустить её домой после обследования. Надеемся, что других проблем со здоровьем у неё нет, поскольку под угрозой срыва оказались съёмки клипа "Гагарин", — цитирует слова пресс-секретаря актрисы "Комсомольская правда".

Поклонники Калашниковой предположили, что девушка переутомилась. Кроме того, негативно на здоровье исполнительницы могли повлиять и нападки хейтеров: на видео в клипе Калашникова поёт песню "Гагарин" в нижнем белье. Такой поступок не одобрили сетевые моралисты, которые обрушили на Анну волну своего гнева.

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