Жанна Агузарова шокировала публику своим видом

Гости Московского Международного Кинофестиваля предположили, что артистка переусердствовала с пластикой.

Интернет-пользователи не исключили, что артистке попался непрофессиональный пластический хирург. Погоня за молодостью и красотой закончилась для певицы не очень удачно.

Разбирающиеся в тонкостях пластических операций люди решили, что Агузарова накачала губы и скулы филлерами, а также прибегла к операции по коррекции разреза глаз — блефаропластике.

На светской тусовке исполнительница появилась с увеличенными губами, нарисованными бровями и с накаченными скулами.

При этом многие отмечают что Жанна Агузарова для своих 58-лет выглядит неплохо.

Поклонники посоветовали певице не увлекаться пластической хирургией.

"Агузарова явно не брезгует довольно радикальными косметологическими процедурами", — высказали свое мнение гости праздника.

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