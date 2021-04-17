Примадонна редко высказывается по актуальным темам, однако в свой день рождения решила заступиться за певицу, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021".
Максим Галкин пригласил Аллу Пугачёву в своё шоу "Музыкалити. Алла Борисовна ранее уже участвовала в проекте вместе с рэпером Василием Вакуленко (Баста).
Теперь супруг подобрал для именинницы другую не менее приятную компанию. Честь поучаствовать в шоу с Примадонной выпала певице Юлии Зиверт.
В рамках шоу Алла Борисовна выссказалась по поводу травимой певицы Манижи Сангин.
Песня молодой исполнительницы "Русская женщина" буквально взорвала общественность. Дискуссии на эту тему не ослабевают в Сети.
Зиверт предположила, что песня, вябранная в этом году для "Евровидения", не вполне подходящая.
Народная артистка СССР возразила.
"Песня как раз для Евровидения. Я бы вообще начала ее с того, что "я знаю, что ниче не получу, но я русская женщина — наплевала я на все!"" — зачитала рэп Алла Борисовна.
Пугачёва отметила, что все, кто критикует Манижу, постыдятся, когда певица приедет с Евровидения с победой.
"Ты классная! И ничего не бойся. Прямо при как танк. Как настоящая русская женщина", — обратилась к Маниже Примадонна.
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