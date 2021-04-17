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Алла Пугачёва поддержала Манижу на фоне травли

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Примадонна редко высказывается по актуальным темам, однако в свой день рождения решила заступиться за певицу, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021".

Алла Пугачёва поддержала Манижу на фоне травли

Максим Галкин пригласил Аллу Пугачёву в своё шоу "Музыкалити. Алла Борисовна ранее уже участвовала в проекте вместе с рэпером Василием Вакуленко (Баста).

Теперь супруг подобрал для именинницы другую не менее приятную компанию. Честь поучаствовать в шоу с Примадонной выпала певице Юлии Зиверт.

В рамках шоу Алла Борисовна выссказалась по поводу травимой певицы Манижи Сангин.

Песня молодой исполнительницы "Русская женщина" буквально взорвала общественность. Дискуссии на эту тему не ослабевают в Сети.

Зиверт предположила, что песня, вябранная в этом году для "Евровидения", не вполне подходящая.

Народная артистка СССР возразила.

"Песня как раз для Евровидения. Я бы вообще начала ее с того, что "я знаю, что ниче не получу, но я русская женщина — наплевала я на все!"" — зачитала рэп Алла Борисовна.

Пугачёва отметила, что все, кто критикует Манижу, постыдятся, когда певица приедет с Евровидения с победой.

"Ты классная! И ничего не бойся. Прямо при как танк. Как настоящая русская женщина", — обратилась к Маниже Примадонна.

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Автор: Елена Былкина
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