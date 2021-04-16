Карина Кросс рассказала об аресте и Манукяне

Экс-возлюбленная блогера объяснила, почему её друзья считают Даву предателем.

Один съёмочный день с Давидом Манукяном однажды закончился для Карины Кросс большими неприятностями. Парочку арестовали за съёмки в неположенном месте.

Мама Манукяна пришла сыну на помощь, а вот о его невесте никто не позаботился. Девушка отсидела все назначенные ей пятнадцать суток, тогда как Дава вскоре после ареста был уже дома.

Этот инцидент с негодованием восприняли близкие Карины. Они посчитали, что Дава повёл себя как предатель. Сама Кросс не держит обиду на бывшего бойфренда.

"Мы сидели в разных СИЗО. Через четыре дня Даву перевели в больницу, мама принесла справку. Насколько я знаю, он там был с телефоном. Мне сказали, что ему стало плохо. А смысл об этом рассказывать? У Давы есть странные фанаты, которые говорят, что я плохая, после каждого моего слова о нём, поэтому я молчу. Много чего у нас было, много о чём можно говорить, но я не буду этого делать. Ну было и было!" — цитирует слова Карины "СтарХит".

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