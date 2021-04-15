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Певцов уверен, что в России надо вернуть пятилетки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр опубликовал в своём Instagram видеобращение, в котором выступил с неожиданным заявлением. Он мечтает, чтобы страна двигалась в авангарде, а не в обозе мировой экономики.

Певцов уверен, что в России надо вернуть пятилетки

Дмитрий Певцов убеждён, что уверенность в своём будущем людям могут вернуть только "пятилетки".

"Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Мы не до конца понимаем, что нас ждёт в будущем — одни вопросы без ответов. Плывём без руля и ветрил. Шаг вперёд, два шага назад", — написал артист в своём микроблоге.

Певцов предлагает вспомнить о положительном опыте советских времён и внедрить его в современность. Это, по мнению актёра, облегчит жизнь людям.

"В СССР последний, тринадцатый по счету, пятилетний план не был реализован из-за развала нашей страны. И вместе с ней развалилось планирование. И чего мы добились? Так, может, нам надо вернуть планирование? Может, нам нужна 14-я пятилетка? Чтобы мы понимали, куда идём. Чтобы через пять лет мы могли спросить с нашего правительства и с наших начальников", — отмечает звезда.

Многие поддержали актёра, однако нашлись и скептики.

"Это правительство может наобещать и на пятилетку, и на десятилетку, только толку от этого", — написали фолловеры.

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Дмитрий Певцов. Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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