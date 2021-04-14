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Цымбалюк-Романовская прокомментировала ссору Долиной и Карнавал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена Армена Джигарханяна, объяснила почему не права народная артистка, раскритиковавшая молодую блогершу в шоу Максима Галкина.

Цымбалюк-Романовская прокомментировала ссору Долиной и Карнавал

Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что конфликт Ларисы Долиной со звездой интернета Валей Карнавал является недоразумением, так как две стороны противостояния работают в разных жанрах.

"Я не вижу конфликта, потому что если бы она была профессиональная певица, то это было бы стыдно, а поскольку она тиктокерша, то в этом ничего страшного. Лариса Александровна как профессионал права, она же не может похвалить человека, который не умеет петь. Она же профессиональная певица, народная артистка. Здесь условия неравные. И иногда бывает хайп вот такой глупый, это просто нелепая ситуация", — объяснила свою позицию Виталина Пятому каналу.

Цымбалюк-Романовская отметила, что может понять точку зрения Долиной, однако отмечает, что блогеры сами по себе не являются артистами.

"Она же любитель. Тиктокер — это же не вокалист, не певец, ни артист. TikTok это совсем другой жанр. Тут не равноценные условия. Каждый по-своему прав, просто выбор гостей изначально странный. Долина как профессионал абсолютно права. Этой девочке сколько — 19? Она, может, просто не понимает, что ей не стоило в эту игру играть. Пусть она занимается своим жанром", — отметила пианистка.

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Автор: Елена Былкина
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