Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни

По словам Антонины Саврасовой-Абрамовой, солист легендарной белорусской группы Леонид Борткевич умирал в безвестности и одиночестве.

Неожиданная кончина заслуженного артиста БССР и одного из вокалистов ВИА "Песняры" Леонида Борткевича заставила вспомнить всех об исполнителе, слава которого гремела в СССР и за его пределами.

Причина смерти Борткевича пока неизвестна. Знакомые и друзья Леонида предполагают, что певца сгубил сахарный диабет.

Близкая знакомая Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова рассказала, что перед смертью музыкант заливал горе алкоголем. Последняя встреча с вокалистом неприятно поразила женщину. По её словам, музыкант много пил.

"Я была в Минске по своим вопросам и заезжала к нему. Он был в ужасном состоянии, постоянно пил. Мы с ним немного поговорили. Он мне рассказывал про своего сына Ричарда, который в местах лишения свободы. Он переживал, говорил, что это его боль, его крест. Это их общий сын с Ольгой Корбут. Постоянно заглушал водкой эту боль. Был диабет", — рассказала Саврасова-Абрамова Пятому каналу.

Антонина узнала, что вокалист почему-то сменил свой дом на квартиру.

"В последние два года он продал свой дом и переехал в квартиру в хорошем районе. Мы с ним давно знакомы, с 2012 года. Я ему иногда помогала. Последний раз общалась с ним в прошлую пятницу, зашла ненадолго. Он был пьян и говорить было не о чем. Просил принести водки, но я отказалась", — вспомнила подруга Борткевича.

Немного приводили в себя Борткевича его выступления перед людьми, которые его помнили и любили.

"Последние несколько лет он был одиноким и никому не нужным. Единственное, что его спасало, — маленькие и небольшие концерты", — объяснила Саврасова-Абрамова.

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