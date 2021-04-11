В Перми режиссёр презентовал весьма смелую версию оперы Жоржа Бизе "Кармен".
Герои осовремененной постановки читают рэп, а Кармен преподноси Хозе не цветок, а использованное средство женской интимной гигиены.
Некоторых зрителей провокативная трактовка классического произведения не на шутку возмутила.
Богомолов поспешил показать, что некоторые ценители театрального искусства приняли спектакль с восторгом. Он опубликовал кадры, на которых часть публики аплодирует артистам стоя.
"Назло дуракам выкладываю. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее "правил", возмущений хранителей пыльной вечности", — отметил режиссёр в своём микроблоге.
Сетевые критики укорили Богомолова за самоуверенность.
"Кто так обзывается, тот сам так называется!";
"Бедный, бедный театр! Коллеги Как вы это пережили?";
"Лучше быть дураком, чем ценителем шуток ниже пояса за 300", По Вашим амбициям из ника konbog следует убрать первые три буквы";
"Это падение культуры. Мне вас жаль", — писали под постом мужа Ксении Собчак непримиримые моралисты.
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