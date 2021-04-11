Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Митя Фомин хочет стать отцом ребёнка Любови Успенской
Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным
Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение

Постановка "Кармен" Богомолова спровоцировала скандал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Перми режиссёр презентовал весьма смелую версию оперы Жоржа Бизе "Кармен".

Постановка "Кармен" Богомолова спровоцировала скандал

Герои осовремененной постановки читают рэп, а Кармен преподноси Хозе не цветок, а использованное средство женской интимной гигиены.

Некоторых зрителей провокативная трактовка классического произведения не на шутку возмутила.

Богомолов поспешил показать, что некоторые ценители театрального искусства приняли спектакль с восторгом. Он опубликовал кадры, на которых часть публики аплодирует артистам стоя.

"Назло дуракам выкладываю. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее "правил", возмущений хранителей пыльной вечности", — отметил режиссёр в своём микроблоге.

Сетевые критики укорили Богомолова за самоуверенность.

"Кто так обзывается, тот сам так называется!";

"Бедный, бедный театр! Коллеги Как вы это пережили?";

"Лучше быть дураком, чем ценителем шуток ниже пояса за 300", По Вашим амбициям из ника konbog следует убрать первые три буквы";

"Это падение культуры. Мне вас жаль", — писали под постом мужа Ксении Собчак непримиримые моралисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Перми прошла премьера оперы «Кармен» в постановке Богомолова
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Постановка "Кармен" Богомолова спровоцировала скандал
Садальский уверен, что старикам в России не место
Королёва рассказала, когда её сын женится на стриптизёрше
Солнцев опубликовал фото "страшно красивой" Бузовой
Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю
Кения Собчак наябедничала на Юрия Дудя
Митя Фомин хочет стать отцом ребёнка Любови Успенской
Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным
Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II
В РПЦ утвердили правила для экзорцистов
Популярное
Общество
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Алексей Навальный по своему обыкновению вступил в жаркий спор с женщиной, пришедшей оценить условия, в которых он отбывает тюремный срок.

Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Российский шоу-бизнес
Виктория Боня думала, что принц Филипп умер ещё год назад
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Общество
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Российский шоу-бизнес
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников